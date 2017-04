Piazza Affari chiude in rosso con le altre borse europee

Euro / Dollaro USA

Oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

Chimico

Vendite al dettaglio

Sanitario

Automotive

Banche

Telecomunicazioni

Saipem

Brembo

Ferragamo

Moncler

Fiat Chrysler

BPER

Unicredit

A2A

(Teleborsa) -, che chiudono in rosso dopo una giornata vissuta all'insegna della prudenza, anche dopo l'esordio cauto di Wall Street Sul fronte macro, buone notizie sono giunte dal PMI della Zona Euro e dal mercato del lavoro in Italia , mentre sono risultati più fiacchi i dati sulla manifattura USA L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,065. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,39%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 50,19 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i 205 punti base, con un aumento di 7 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,32%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,46%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,55%, e vendite su, che registra un ribasso dello 0,71%.Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre l'1,22%; sulla stessa linea, perde terreno il, che si ferma a 22.335 punti, ritracciando dell'1,04%. In frazionale progresso il(+0,22%), come il FTSE Italia Star (0,4%).Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,54 miliardi di euro, con un incremento del 13,55%, rispetto ai precedenti 2,24 miliardi di euro.Su 216 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 109 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 100 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 7 azioni del listino milanese.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,85%),(+1,30%) e(+1,21%). Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-2,71%),(-2,09%) e(-1,52%).di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,27%.avanza dell'1,95%.Si è mossa in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,18%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,97%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,98%, in attesa dei dati sulle immatricolazioni Affonda, con un ribasso del 3,50%.Crolla, con una flessione del 2,70%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,68%, dopo i conti ed il Piano industriale