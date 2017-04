Renzi pronto a riconquistare il PD

(Teleborsa) -rispetta le previsioni e conquista il podio delle primarie del PD. Nelle votazioni per la corsa a tre per la segreteria l'ex Premier ha ottenuto oltre il 67% delle preferenze, più del doppio del Ministro della Giustizia,, che ha avuto oltre il 25%.Il Governatore della Puglia,, ha ottenuto una percentuale di preferenze intorno al 7%.Dati che ancora non sono ufficiali visto chema chedelineano la supremazia dell'ex Premier.L'affluenza al voto degli iscritti al partito per i congressi scrutinati è stata di oltre il 58%.