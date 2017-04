A2A fra i peggiori del FTSE MIB, colpita da più downgrade

utility lombarda

(Teleborsa) - In forte ribasso l', che mostra un disastroso -2,17%, in scia alla bocciatura da parte di alcune case d'affari all'indomani dei conti 2016 e dei numeri del piano strategico al 2021 Per gli analisti diche hanno fissato il target price a 1,49 euro rispetto agli 1,34 euro delle attuali quotazioni il titolo è "neutral" mentre per gli esperti diil prezzo obiettivo è ancora più basso a 1,40 euro. Il giudizio resta "hold".



Le implicazioni di medio periodo di A2A confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1,362 Euro con primo supporto visto a 1,34. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,33.

