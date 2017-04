(Teleborsa) -

Giornata in moderato rialzo per il derivato sui titoli di Stato tedeschi, che apre sui livelli di chiusura di ieri, allineato con il derivato sul BTP italiano.



Il future sul Bund ha aperto a 162,21, in recupero dello 0,28%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre il future sul BTP mostra un incremento dello 0,43% a 131,05.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)