Auto & Moto, anche le due ruote tornano a crescere

(Teleborsa) - Dopo un primo bimestre difficile dovuto all’eccezionale maltempo che ha colpito ilcentro e sud Italia, leriprendono un percorso virtuoso: con un totale dirispetto allo stesso mese del2016. Lo rivela, associazione dei costruttori di moto.Contribuiscono a tale risultato glicon 12.206 unità e una crescita del 20,7%, e lecon 10.765 unità e un +14,2%. In aggiunta alle immatricolazioni di scooter e moto over 50cc, i veicoli 50cc nelloscorso mese di marzo hanno totalizzato 2.105 vendite pari a un +9,3%.Da ricordare che marzo pesa circa il 10% del totale venduto dell’anno.l‘immatricolato in Italia totalizza 45.383 veicoli (scooter e moto targate), con una, rispetto ai primi tre mesi del 2016. Le immatricolazioni di scooter arrivano a 24.322 veicoli (+4%) mentre quelle di moto sono pari a 21.061 unità (+0,1%). Il dato progressivoper i ciclomotori (veicoli 50cc) è ancora leggermente negativo nel trimestre, con 4.523 registrazioni pari al -3,5%.“Dopo un inizio anno straordinariamente penalizzato dal maltempo, con l’inizio della stagione motociclistica si assiste ad una significativa ripresa della domanda, che ci fa ben sperare per i prossimi mesi", affermaricordando però le difficoltà economiche e le incertezze politiche che ancora condizionano il mercato.