Borse asiatiche in ordine sparso orfane di Shanghai e Hong Kong

(Teleborsa) - Finale con segni misti per le principali borse asiatiche con le piazze di Shanghai, Shenzhen e Hong Kong rimaste chiuse per festività.L'ha concluso le contrattazioni in ribasso dell'1,15% a 18.765,57 punti penalizzato dall'apprezzamento dello yen che ha colpito i titoli legati all'export. Il più ampio Topix ha ceduto l'1,12% a 1.500,07 punti.La borsa di Seul ha terminato in calo dello 0,28%.Segni misti fra le altre borse che chiuderanno più tardi:sale dello 0,69% seguita dache avanza dello 0,98%. Giù inveceche arretra dello 0,25%. Limature per-0,17% dopo che la Banca centrale australiana ha lasciato invariati i tassi di interesse . Deboli-0,10% e-0,09%.