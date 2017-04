Borse europee caute. Milano si allinea

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Materie prime

Chimico

Beni e servizi per l'industria

Telecomunicazioni

Tecnologico

Assicurativo

Prysmian

Tenaris

Moncler

Banca Generali

Fiat Chrysler

A2A

Telecom Italia

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della cautela per le principali borse europee frenate dall', alla luce dell' attentato in Russia , e dalla. Oggi il Presidente della BCE,, in occasione del lancio della nuova banconota da 50 euro: gli operatori cercheranno di carpire più informazioni circa la politica monetaria dell'Eurotower dalle dichiarazioni che rilascerà il banchiere.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,065. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,38%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,32%.Si riduce di poco lo, che si porta a 202 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,29%.è stabile (-0,12%). Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,50%. Andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,02%., con ilche si attesta a 20.269 punti. Oggi a Piazza Affari ha debuttato il titolo Unieuro , la prima IPO del 2017.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,37%),(+1,21%) e(+0,67%). Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,07%),(-0,54%) e(-0,52%).Tra lea grande capitalizzazione, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,46%.Tra i petroliferi, ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,38%.Nel lusso,avanza dell'1,06%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,99%.In marcia(+0,51%) grazie al dato sulle vendite di auto in Italia Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,17% il giorno dopo la pubblicazione dei conti 2016 e del business plan Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,27%.