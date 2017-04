Fiat Chrysler ferma ai box dopo le vendite auto di marzo

Lingotto

Ford

Fiat Chrysler

(Teleborsa) - Poco mosso il titolo del, che scambia in calo dello 0,51%.Driver principale del ribasso sono le vendite di auto negli USA, scese del 5% a marzo in linea con il competitor(-7%). Bene, invece, le immatricolazioni in Italia che confermano la leadership di Fiat nel mercato italiano.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 9,61 Euro con prima area di resistenza vista a 9,81. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 9,53.

