FMI, Christine Lagarde dice un secco no al protezionismo

(Teleborsa) -, con l'obiettivo di ottenere un, dando una risposta chiara e netta alle tendenze protezionistiche di Donald Trump e di altre economie a livello globale.Lo ha chiarito la numero uno dell'Istituto di Washington,, durante un intervento all'American Enterprise Institute,dei ministri delle finanze e dei banchieri centrali, tenutosi a Baden-Baden (Germania) il 17-18 marzo scorso. In quell'occasione infatti,, smussando gli accenti più critici nei confronti del protezionismo e facendo"Se quella frase scomparsa sta a significare un principio a cui tutti aderiscono ma non rispettano, allora prima di reintrodurla di nuovo dobbiamo essere certi che rispettiamo le sue implicazioni", ha detto il capo del FMI, aggiungendo "se invece l'intento dietro a tale mossa è 'vogliamo essere protezionisti, allora la questione diventa problematica".Altra cavallo di battaglia dell'ex ministro delle finanze francese il: la Lagarde ha affermato che "gliancora a livello mondiale se i governi non investiranno inalzando la". Poi, ha aggiunto che un altro decennio di bassa produttività avrà effetti molto negativi sugli standard di vita e metterà a rischio alcuni la stabilità sociale e finanziaria di alcuni Paesi, riducendo le chance di aliminare le disuguaglianze.. La Lagarde ha ribadito che per partecipare al terzo bailout da 86 miliardi di euro assieme all'UE, l'istituto di Washington continua a chiedere ad Atene riforme indispensabili su fisco e pensioni.