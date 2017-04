Il turismo a Fiera Milano City: dal business ai viaggi di lusso le prospettive dal BIT 2017

(Teleborsa) -La consueta kermesse annuale degli operatori del turismo, un settore cruciale per un paese come l'Italia, ospitato a, ha registrato anche quest'anno un'affluenza elevatissima.La fiera, che termina oggi 4 aprile, ha, oltre a temi di approfondimento come quello del rilancio del turismo nelle zone terremotate.Il settore conferma una, dato che nel 2016 ilcon pernottamenti degli italiani èrispetto al 2015. L’Italia resta però fra le destinazioni più popolari (82% dei viaggi) a confronto con mete all'estero (il 17,2%). Anche i turisti stranieri sono aumentati (+1%) anche se i soggiorni in media sono di pochi giorni (3,6 giorni in media nel 2016) e la spesa è in diminuzione (661 euro nel 2016 contro i 1.034 nel 2001). Dati questi che sembrano chiamare in causa il tema dellaDalla manifestazione è emerso che, dopo i successi del 2015, nell'area metropolitana di Milanoha mantenuto un andamento positivo nel 2016, , generando complessivamente sul territorio milanese unaII turismo LGBT, rivolto a persone gay, lesbiche, bisessuali e transessuali, è divenuto negli ultimi anni unsia per le destinazioni che per gli operatori del settore. Secondo diverse fonti, il valore economico viene stimato a livello mondiale(IE Premium and Prestige Business Observatory, 2015). Iled i numeri dicono che continuerà a farlo a livello globale ancora per tutto il prossimo decennio:+(Amadeus, 2016). Tuttavia l’importanza del turismo di lusso come mercato non si limita alla sua crescita, continuata anche durante la crisi (+4,5% annuo nel periodo 2011/2015), o al giro d’affari che esso è in grado di muovere (Secondo Altagamma e Bain nel 2016 poco meno di 300 miliardi di euro solo per Hotellerie, F&B e Crociere). E’ anche e soprattutto dovuta al fatto che questo segmentoche riguarderanno in un futuro non troppo lontano il turismo nel suo complesso.