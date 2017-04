Immobiliare, prezzi abitazioni in recupero nel 2016

(Teleborsa) -, anche se non mancano timidi segnali di recupero del mercato delle abitazioni.Lo conferma l'ultimo rapporto ISTAT sui, sia per uso abitativo che per fini di investimento, relativo a quarto trimestre 2016, che evidenzia una(era -0,9% nel trimestre precedente).L'Istituto di statistica sottolinea però che "seppur di appena un decimo di punto, si tratta della prima variazione positiva su base annua, dal quarto trimestre 2011".Questa lieve crescita è dovuta principalmente ai(+0,1%, da -0,6% del trimestre precedente), che invertono anch’essi la tendenza negativa iniziata cinque anni prima. Isegnano invece una marcata attenuazione della flessione (-0,1%, da -2,0% del periodo precedente).(quando la variazione rispetto al 2014 era stata pari a -2,6%), sintesi di un calo dei prezzi dello 0,9% per le abitazioni nuove e dello 0,6% per quelle esistenti.Il ridimensionamento del calo in media d’anno dei prezzi delle abitazioni si manifesta in presenza di una(+18,9% l’incremento registrato per il 2016 dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate).