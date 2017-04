Piazza Affari al palo chiude in coda alle borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentreresta al palo terminando vicino ai valori della vigilia.Gli investitori oggi si sono mostrati cauti in attesa dell'incontro tra il presidente USA,, e quello cinese,, che avverrà a fine settimana. I riflettori sono puntati sulle indicazioni economiche che potranno scaturire dal meeting.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,067. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,41%, a 50,95 dollari per barile.piccoli passi in avanti perche segna un incremento marginale dello 0,21%. Giornata moderatamente positiva perche sale di un frazionale +0,54%. Seduta senza slancio perche riflette un moderato aumento dello 0,30%.Sostanzialmente stabile, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 20.257 punti. Sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il, che si ferma a 22.354 punti.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,37%),(+0,98%) e(+0,96%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,12%),(-0,99%) e(-0,95%).Tra idi, si distinguono(+1,94%),(+1,83%),(+1,69%) e(+1,47%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate suche ha chiuso a -2,97%. Il titolo è stato colpito da più downgrade il giorno dopo la pubblicazione dei cont i e la presentazione del piano industriale perche lascia sul tappeto una perdita del 2,96%.che affonda del 2,65%.scende dell'1,69%.di Milano,(+8,76%) spinta in avanti da indiscrezioni stampa secondo cui il gruppo starebbe studiando una nuova offerta per sbloccare l'acquisto di Stx France Al debutto in Borsa,balza del 4,55%