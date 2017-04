Rinnovabili, Enel costruisce impianto solare fotovoltaico in Messico

Enel

(Teleborsa) -, tramite la sua controllata messicana per le rinnovabili Enel Green Power México (EGPM), ha avviato la costruzione dell’impianto solare fotovoltaico Don José, situato a San Luis de la Paz, nello Stato di Guanajuato, nel centro-nord del Messico.I lavori per la costruzione di Don José sono stati inaugurati alla presenza del Governatore dello Stato di Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, il sindaco della municipalità di San Luis De La Paz, Guillermo Rodríguez Contreras, e Paolo Romanacci, Responsabile Energie Rinnovabili per l’America Centrale di Enel.e, una volta completato, sarà in grado di produrre 539 GWh all'anno, equivalenti al fabbisogno annuale di circa 410mila famiglie messicane, evitando l'emissione in atmosfera di oltre 245mila tonnellate di CO2.nella costruzione dell’impianto di. Il progetto sarà supportato da un contratto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) per la vendita di specifici volumi di energia per oltre 15 anni e dei relativi certificati verdi per 20 anni.