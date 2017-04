Russia, l'attentato nella metro di San Pietroburgo. C'è la pista kamikaze

(Teleborsa) - Sarebbe un 22 enne di origini kazache, il kamikaze unico responsabile dell'attentato di ieri pomeriggio, lunedì 3 aprile 2017, alla, dove unaha provocato diverse vittime e feriti. Dopo le prime notizie è salito a 14 il, tra cui diversi bambini., dopo che questa ipotesi era già stata ventilata dal Presidente Vladimir Putin che si trovava nella seconda città della Russia. Un portavoce della procura ha promesso che si farà "tutto il possibile per precisare tutti i particolari che riguardano questo attentato affinché niente del genere succeda in futuro".Dalle immagini delle telecamere di sicurezza sembrava fosse stato identificato il presunto attentatore, e il fotogramma è stata diffuso dalle Autorità russe facendo il giro del mondo. Appariva chiaramente come un individuo vestito alla russo-orientale. Ma la persona ritratta, nella foto qui sotto, si è presentata spontaneamente alla polizia, dimostrando di essere estranea al sanguinoso episodio. Si ricerca comunque un altro sospettato.Tutto è iniziato nel primo pomeriggio, alle 14,40, le 13,40 in Italia, quando le agenzie internazionali hanno cominciato a diffondere la notizia di unae di una fitta coltre di fumo dove si scorgeva a fatica un vagone distrutto e diversi corpi senza vita. Sono accorse subito diverse ambulanze e sono stateSecondo l'agenzia russa Interfax, l'esplosione sarebbe stata, uno di questi sarebbe stato trovatopresso un'altra stazione della metro.Dalle prime indagini, pare che la, quella di Sennaya e quella del Tekhnologichesky Institut.ai cittadini e ai molti turisti di ogni Paese che affollano la città invitando tutti