Borse europee negative. Piazza Affari stabile

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Chimico

Tecnologico

Beni e servizi per l'industria

Automotive

Vendite al dettaglio

Materie prime

Azimut

CNH Industrial

Prysmian

Terna

Fiat Chrysler

Fineco

Campari

Yoox

(Teleborsa) -, con gli investitori che restano prudenti in vista di importanti appuntamenti, in calendario questa settimana. Si parte, all'incontro previsto domani, 6 aprile, tra il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il presidente cinese Xi Jinping, che terminerà venerdì 7 aprile, giorno in cui sarà diffuso l'Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,066. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,59%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 51,1 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a 201 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,26%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,53%. Poco mosso il listino di, (+0,13%). Limature per, -0,18%., ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 20.253 punti.Ilnella seduta odierna è stato pari a 2,55 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 2,31 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 0,72 miliardi di azioni, rispetto ai 0,78 miliardi precedenti.Tra i 216 titoli scambiati sul listino milanese, 119 azioni hanno chiuso la seduta odierna in rialzo, mentre 90 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 7 azioni.Buona la performance a Milano dei comparti(+1,51%),(+0,76%) e(+0,66%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,29%),(-1,13%) e(-1,11%).Tra idi Milano, si distingueche balza del 4,46% grazie alle stime preliminari per il primo trimestre 2016.Bene inoltre(+2,83%),(+2,67%) e(+1,61%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,84%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,49%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,47%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,31%.