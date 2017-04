Cambi, dollaro "congelato". Atteso l'incontro fra Trump e Premier cinese

(Teleborsa) -, che attende in modalità cautelativa,. Il bilaterale avrà luogo domani, in un calendario fitto di appuntamenti per questa visita, che terminerà venerdì.Il(+0,05%), mentre il crossoè immobile a 1,244 e quellolima pochissimo a 110,658 (-0,05%). Anche il, un indice che rappresenta l'andamento del biglietto verde contro un basket delle principali sei valute mondiali, registra solo unattestandosi a 100,43.Il colloquio fra Trump e Jinping è molto seguito dai mercati e dagli operatori borsistici, poiché l'ex tycoon della finanza americana in passato ha accusato la Cina ( e non solo... ) di. Sarà questo dunque l'argomento principale dell'incontro, assieme alla, strettamente collegata.Al di là del bilaterale USA-Cina, il mercato valutario è ingessato anche in vista dei dati sull'occupazione USA, in calendario per venerdì, che saranno preceduti oggi dal consueto report mensile di ADP sugli occupati del settore privato