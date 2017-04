EIA, scorte petrolio USA in crescita oltre attese

(Teleborsa) - In aumento ancora le scorte settimanali di greggio in USA, seguendo il trend di crescita della scorsa settimana.Secondo l'EIA,, gli stock di petroliosono risultate in, a fronte di un decremento atteso di 0,4 milioni.Parallelamente, gli stock didi barili a 152,4 MBG, contro attese che indicavano un calo di 1 milione, mentre le scorte dia 239,1 MBG (-1,4 milioni il consensus).Sul New York Mercantile Exchange, ilscambia a 51,28 dollari al barile, evidenziando un incremento dello 0,49%.