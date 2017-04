Eni: CdA richiama Litvack nel Comitato Controllo e Rischi

ENI

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha richiamato la Consiglierea far parte del Comitato Controllo e Rischi.La decisione è stata assunta a seguito della richiesta, da parte della Procura di Milano, dell'archiviazione del procedimento avviato nei confronti della Consigliere per ipotesi di diffamazione ai danni di ENI per infondatezza dei fatti.Il Consiglio di Amministrazione lo scorso luglio aveva deciso di avvicendare cautelativamente il Consigliere nel Comitato Controllo e Rischi. Il Consiglio esprime sollievo per la richiesta di archiviazione che consente di tornare ad avvalersi del contributo del Consigliere Litvack in seno al Comitato e conferma la sua fiducia nell'integrità.