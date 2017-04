Exor, scende l'utile 2016. Elkann: "Valore FCA, CNH e Ferrari cresciuti 7 volte dal 2009"

Exor

CNH

FCA

Ferrari

(Teleborsa) - Il Gruppoha chiuso l'esercizio 2016 con un, in calo rispetto aiIl CdA sottoporrà all'assemblea ordinaria degli azionisti la distribuzione di unrispetto per totali 82,1 milioni.Al 31 dicembre 2016, il(NAV) è pari a 14,642 miliardi di dollari, in aumento di 1,287 miliardi di dollari (+9,6%) rispetto al dato di 13,355 miliardi di dollari di un anno prima."Nel 2016 i maggiori contributi alla crescita del nostro NAV per azione sono venuti da, le tre società forti e globali che sono emerse dalla trasformazione di un travagliato conglomerato italiano come Fiat, grazie al talento unico di Sergio Marchionne", ha commentato. "Il risultato di questa trasformazione è evidente nel valore combinato di queste aziende che si è moltiplicato di quasi sette volte tra il 1° marzo 2009, quando Exor è stata creata, e il 31 dicembre 2016".