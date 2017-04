La Corte Conti vede una "ripresa meno fragile" ma punta il dito sulla super tassazione

(Teleborsa) -, almeno 25 punti sopra la media europea. E' questa la sintesi del Rapporto 2017 sul coordinamento della finanza pubblica elaborato dai giudici contabili, che affermano: ""Nonostante le incertezze iniziali, l'andamento dell'economia sembrerebbe aver segnato", si legge nel rapporto, dove si cita in particolare la, favorita sia dalle migliorate condizioni finanziarie che dalle misure approntate dal governo.Naturalmente, vi sono ancora elementi negativi, in particolare unarispetto alla media europea, soprattutto fra le, che sono sottoposte ad un(tasse e contributi diretti ed indiretti) delL'altro problema storico dell'Italia è da rinvenire anche nel. Quasi la metà di quanto pagato dalle imprese per il lavoratore viene dunque prelevata sotto forma di imposte dirette ed indirette e contributi di vario tipo. Un fattore che non rende il lavoro certamente competitivo nel nostro paese.Il Rapporto passa poi ad esaminare il, ricordando che èche negli altri paesi europei, ma, perché si conferma il secondo più alto dopo la Grecia., dicono i togati contabili.Il governo - si aggiunge - potrà certamente, sottolinea la Corte, che peròe segnala che il puntare solo sulle privatizzazioni e le dismissioni potrebbe addirittura risultare, che i giudici criticano perché non determinabile a priori con certezza e non verificabile a consuntivo e quindi di discutibile quantificazione per esser messa a bilancio.