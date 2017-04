Mondo TV, accordo per il Messico con TV Azteca

Mondo TV Iberoamerica

(Teleborsa) - La controllataha siglato un accordo preliminare di collaborazione globale con TV Azteca per i diritti di trasmissione di tutte le serie della sua library nei territori del Messico, Guatemala e Honduras.L’intesa prevede la concessione dei diritti di trasmissione televisiva in chiaro, nel canale A+ recentemente inaugurato, di tutta la library di animazione die inoltre della prima stagione della serie live teen Heidi, Bienvenida a Casa, lanciata il 13Marzo 2017 sul canale di Pay TV Nickelodeon Latinoamerica.L’accordo sarà convertito a breve in un contratto definitivo di licenza cosiddetto long form "di cui sarà data notizia al mercato non appena firmato".