Piazza Affari in lieve rialzo. Caute le borse europee

(Teleborsa) -, mentre per le borse europee la parola d'ordine è cautela Gli investitori non sbilanciano in attesa degli appuntamenti della settimana. Dai verbali del FOMC che verranno pubblicati nella serata di oggi 5 aprile, all'incontro previsto domani, 6 aprile, tra il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il presidente cinese Xi Jinping L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,067. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,96%.in caloche arretra dello 0,27%. Resiste alle venditeche segna un piccolo aumento dello 0,27%. Sulla stessa lineache avanza di un piccolo +0,17%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,49% a 20.357 punti. Sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,45%.Tra idi Milano, si distinguono(+2,94%). Il titolo viene preso di mira dagli acquisti in seguito alle stime preliminari per il primo trimestre 2016 . Corre(+2,66%), così come(+1,41%).Freccia verde per. L'amministratore delegato Cattaneo ha assicurato che rimarrà al suo posto , qualsiasi presidente arrivi., invece, si abbattono suche cede lo 0,51%che cede lo 0,90%.corregrazie alla conclusione di due nuovi accordi negli Stati Uniti