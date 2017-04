Siria, cresce il bilancio delle vittime della strage con armi chimiche. Attesa riunione ONU

(Teleborsa) -, a Khan Sheikhun, città della provincia nord-occidentale di Idlib controllata dai ribelli. Si parla ora diLeche boccheggiano con la bava alla bocca ed il vomito, su un lettino di fortuna, donne con il sangue al naso o uomini letteralmente paralizzati hanno fatto il giro del mondo, restituendo la fotografia di unaMa i sintomi manifestati da molte centinaia di persone colpite dall'attacco sono inequivocabili e sono stati confermati anche dalla Direzione sanità di Idlib, che ha riportato le foto ed ipotizzato, sebbene inizialmente si parlasse di bombe al cloro., ricordando che "l'uso di armi chimiche come gli attacchi deliberati contro strutture mediche equivale a crimini di guerra ed a gravi violazioni del diritto umanitario internazionale"., ha affermato convinto chee di "una pessima notizia per la pace in Siria, che dimostra come il regime non si fermerà davanti a nulla per rimanere al potere".. "Queste atroci azioni del regime di Bashar al-Assad sono una conseguenza della debolezza e della mancanza di risoluzione dell’ ultima Amministrazione", ha detto il, aggiungendo che, ha accusato apertamente il regime di Bashar al-Assad. "Oggi la notizia è tremenda - ha detto la Mogherini a Bruxelles - e noi europei crediamo che le responsabilità abbiano rilevanza, quindi chi ha commesso crimini di guerra deve essere chiamato a risponderne".ha assicurato che anche "l'Italia sarà in prima linea al Consiglio di sicurezza dell'ONU nella riunione d'urgenza e alla Conferenza di Bruxelles sulla Siria, nel condannare l'uso di armi di distruzione di massa contro la popolazione siriana e nel chiedere con forza che vengano individuati i responsabili di questo crimine contro l'umanità".