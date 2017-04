Spotify sigla una partnership strategica con Universal Music

(Teleborsa) - Il colosso della musica in streaming , vera e propria perla in campo musicale, con un portafoglio artisti che si colloca al top delle classifiche mondiali.L'accordo con il gigante discografico, cioè agli abbonati paganti, a partire dal lancio ed in anteprima mondiale. I singoli brani saranno invece disponibili a tutti, anche agli utenti non paganti., ha dichiarato il numero uno di Spotify,, sottolineando che l'intesa è diretta anche a favorire l'emergere di nuovi artisti, oltre che a mettere in contatto artisti vecchi e nuovi con un bacino di utenti sempre più ampio.L'intesa non si limita ad ampliare il "raggio d'azione" degli artisti Universal, mae studiare assieme campagne di marketing personalizzate per i singoli artisti.