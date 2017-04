Terremoto: crollo di turisti ad aprile, l'Anci chiede misure concrete di supporto

(Teleborsa) - Continuano, purtroppo, a farsi sentire gli effetti del terremoto che, oltre ad avere messo in ginocchio gli abitanti dei luoghi interessati, stanno anche avendo ripercussioni nefaste sulIl presidente dell'Anci e sindaco di Bariha scritto una lettera al ministro del turismo Dario Franceschini per chiedere un incontrodagli effetti del sisma". A scattare la drammatica fotografia della situazione sono i numeri riferiti dagli stessi sindaci dell'area, secondo i qualiattrattori di visitatori durante tutti i mesi dell'anno". Ma che, dopo il terremoto del Centro Italia, corrono un "grave rischio di abbandono" e subiscono giàa causa del drastico calo delle presenze turistiche.Decaro suggerisce anche possibili contromisure da mettere subito in atto:ai territori colpiti potrebbero attivare il rilancio del settore turistico, decisivo per evitare ulteriori danni all'economia di quelle città".