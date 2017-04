Tokyo archivia con un timido più

(Teleborsa) - Chiusura con il segno più per la borsa di. Ilarchivia la giornata con un +0,27%, mentre il più ampio paniererimane al palo con un +0,03%. Gli investitori rimangono cauti, mentre si attende l'incontro previsto domani, 6 aprile tra il presidente degli Stati Uniti,, e il presidente cineseDal fronte macro, segnali di vigore giungono dall'attività dei servizi giapponese, con l'indice PMI servizi che si conferma in zona espansione. , rimane al palo, che mostra un -0,01%. Bene le borse cinesi, conche avanza dell'1,30% e Shenzhen dell'1,67%. In rialzo ancheche guadagna l'1,41%.Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi rimane al palo. In calo Singapore -0,48%. Debole-0,25%. Senza colore+0,04%.