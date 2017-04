Borse combattute fra l'effetto Fed e le parole di Draghi chiudono in attivo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che sono passati in attivo nel pomeriggio in scia al recupero messo a segno da Wall Street , dopo i dati sui licenziamenti Iverbali della Federal Reserve , da cui è emerso che la Banca americana è pronta a ridurre il suo bilancio, hanno inizialmente respo cauto i mercati mondiali, ma l'attenzione si è poi spostata sui dati e sull' incontro tra il presidente USA, Donald Trump, e quello cinese, Xi Jinping , previsto stasera.Lieve calo dell', che scende a quota 1,065. Il, ha escluso variazioni alla linea espansiva di politica monetaria Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,26%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,76%), raggiunge 51,54 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a 200 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,26%.moderatamente positiva, che registra un progresso dello 0,11%, in calo, che soffre un decremento dello 0,39%, piccolo passo in avanti per, che mostra una crescita dello 0,58%., con ilche ha messo a segno un +0,22%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 22.431 punti. Poco sopra la parità il(+0,21%); consolida i livelli della vigilia il(-0,07%).Al termine della seduta della Borsa di Milano, risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,55 miliardi di euro, in rialzo del 10,78% rispetto ai precedenti 2,31 miliardi; mentre i contratti si sono attestati a 268.958, rispetto ai precedenti 270.178, mentre i volumi scambiati sono passati da 0,78 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,72 miliardi.Tra i 216 titoli scambiati sul listino milanese, 97 azioni hanno chiuso la seduta odierna in rialzo, mentre 105 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 14 azioni.In buona evidenza a Milano i comparti(+0,67%),(+0,49%) e(+0,43%). Nel listino, i settori(-0,73%),(-0,67%) e(-0,65%) sono stati tra i più venduti.di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+2,45%).Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,97%.avanza dell'1,93%.Si è mossa in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,82%, dopo aver vinto una commessa in Argentina per l'elicottero intermedio leggero AgustaWestland.Fra i più forti ribassi, invece, si segnala, che ha archiviato la seduta a -1,46%, nonostante i dati record sulla raccolta di marzo Preda dei venditori, con un decremento dell'1,28%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,16%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,03%.