Borse europee deboli dopo la Fed

(Teleborsa) -che tagliano il traguardo di metà seduta con segni deboli,A frenare i listini azionari del Vecchio Continente anche i verbali della Federal Reserve , da cui è emerso che la Banca americana è pronta a ridurre il suo bilancio nel caso l'economia americana continui a crescere. L'attenzione degli investitori resta, poi, concentrata sull' incontro tra il presidente USA, Donald Trump, e quello cinese, Xi Jinping , previsto in giornata.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,1%. Il, ha escluso variazioni alla linea espansiva di politica monetaria . Anche gli ultimi dati sull'inflazione dell'area euro , in frenata, sembrano aver allentato la pressione sul mantenimento di una politica accomodante.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.252,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,18%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a 201 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,27%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,53%. Giornata fiacca per, -0,31%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,21%., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 20.221 punti.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,55% sul precedente. Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,29%),(-0,89%) e(-0,85%).di Piazza Affari, fa bene il comparto automotive:, avanza dello 0,94%. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,83%.Tra le utilities, classiche difensive, è positiva, che sale di un frazionale +0,59% e, +0,59%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,86% all'indomani dei risultati 2016 . Oggi ha incassato unSi concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,64% colpita da profit taking dopo la buona performance della vigilia sostenuta dalle stime preliminari per il primo trimestre 2017 Con il petrolio in calo, si registrano vendite su, che perde l'1,38%.Tra i, figura(+0,97%) sempre più vicina a conquistare Stx France . Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,78%.