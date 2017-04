Borse europee in rosso. Milano maglia nera

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo.A pesare sui listini azionari del Vecchio Continente sono i verbali della Federal Reserve , da cui è emerso che la Banca americana è pronta a ridurre il suo bilancio nel caso l'economia americana continui a crescere. L'attenzione degli investitori resta, poi, concentrata sull' incontro tra il presidente USA, Donald Trump, e quello cinese, Xi Jinping , previsto in giornata.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,37%. Gli ultimi dati sull'inflazione dell'area euro , in frenata, sembrano aver allentato la pressione sul. Il Presidente della BCE, Mario Draghi, sta parlando ad una conferenza annuale sull'istituzione stessa.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.253,6 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,39%.Sulla parità lo, che rimane a quota 201 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,25%.si muove in frazionale calo, che cede lo 0,64%. Giù, con un -0,96% seguita da, con un forte ribasso dello 0,70%., in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1%.Scivolano sul listino milanese tutti i settori. Nel listino, i settori(-2,05%),(-2,03%) e(-1,54%) sono tra i più venduti., che mette a segno un +0,72%, è l'di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile.Le peggiori performance, invece, si registrano su, -2,96% all'indomani dei risultati 2016 . Oggi incassa unTra le banche, vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,34% colpita da profit taking dopo la buona performance della vigilia sostenuta dalle stime preliminari per il primo trimestre 2017 Giù, che registra un ribasso del 2,19% con iltra le azioni del FTSE MidCap è, che ottiene un incremento dello 0,55%. Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna una discesa di ben -2,23 punti percentuali. Ieri ha diffuso il piano strategico al 2021 che vede ricavi a 4,6 miliardi di euro.