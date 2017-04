Cartelle di pagamento: scendono gli interessi di mora

(Teleborsa) - Dal 15 maggio prossimo gli interessi di mora relativi alle somme versate in ritardo, a seguito della notifica di una cartella di pagamento, saranno ancora più bassi. Il Provvedimento del Direttore dell'stabilisce, infatti, che il tasso di interesse annuale sarà pari al 3,50%.- Il contribuente che riceve una cartella e non effettua il pagamento entro i 60 giorni dalla notifica, è tenuto a pagare gli interessi di mora ad un tasso determinato annualmente con provvedimento del Direttore dell’Agenzia.Il tasso d'interesse, che si applica a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento,La misura è stata rideterminata in considerazione della media dei tassi bancari attivi, in basse alle stime fornite dalla