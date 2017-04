Leonardo, gli AW139 di Panama raggiungono le 5 mila ore di volo

Leonardo

(Teleborsa) - La flotta di sei AgustaWestland AW139 del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) di Panama, ha raggiunto il traguardo delle 5 mila ore di volo. Lo ha annunciatoal salone LAAD di Rio de Janeiro, in Brasile.Questo. SENAN ha potuto beneficiare del supporto offerto dalla vasta rete di assistenza di Leonardo nel Nord e Centro America, in particolare dal centro di manutenzione a Panama, e dalla sede Leonardo di Philadelphia per le parti di ricambio e l’addestramento.La flotta di AW139, configurati per operazioni “dual use”, ha svolto numerose operazioni di soccorso, di eliambulanza e di pattugliamento costiero. Due AW139 hanno recentemente effettuato missioni di soccorso in altre regioni del Centro America.configurati per compiti militari e per il contrasto al contrabbando. SENAN utilizza anche un elicottero GrandNew configurato per elisoccorso, ideale per il trasporto di pazienti da aree remote e di difficile accesso