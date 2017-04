Salini Impregilo vince una commessa in indiana in joint venture

Salini Impregilo

(Teleborsa) -assieme a Healy Company(USA). Le due società hanno presentato l’offerta inI lavori dovrebbero iniziare nella primavera del 2017 ed essere completati entro la metà del 2021 e riguardano la realizzazione del Three Rivers Protection & Overflow Reduction Tunnel (3RPORT), un tunnel per riversamenti combinati di acque di scolo a Fort Wayne, Indiana.Il contratto fa parte degli 1,7 miliardi di euro di aggiudicazioni dei primi mesi del 2017 già comunicati al mercato in occasione della presentazione dei risultati preliminari del 2016.Il progetto 3RPORT CSO Tunnel è il quarto negli Stati Uniti che vede insieme Salini Impregilo e Healy, società che stanno già collaborando nel progetto Anacostia River Tunnel di Washington D.C., insieme al Parsons Construction Group, così come nel Dugway Storage Tunnel a Cleveland, Ohio. Tra i lavori già completati, il West Side CSO a Portland, Oregon. Salini Impregilo e S.A. Healy hanno lavorato insieme su sei progetti completati o in corso realizzando oltre 20 miglia di “bored tunnel”.