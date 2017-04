Wall Street sui massimi aspettando Trump e Job Report

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Energia

Finanziario

Materiali

Telecomunicazioni

Caterpillar

Goldman Sachs

Nike

Home Depot

Procter & Gamble

Tractor Supply

Comcast

Costco Wholesale

Dollar Tree

Incyte

(Teleborsa) -, dopo un esordio più cauto, dopo lo scivolone di ieri seguito a quanto emerso dai verbali della Fed A sostenere il recupero ha contribuito, che segue quello di ieri di ADP sugli occupati e precede quello sulA New York, l'indicesale dello 0,30%; sulla stessa linea loche fa un piccolo salto in avanti dello 0,31%, portandosi a 2.360,15 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,14%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,77%),(+0,72%) e(+0,63%). Il settore, con il suo -1,29%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+2,02%),(+0,86%),(+0,81%) e(+0,68%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,53%.Al top tra i, si posizionano(+2,18%),(+2,12%),(+1,95%) e(+1,92%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che cede il 2,34%.