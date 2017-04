Borse europee in stand-by. Focus sul Job Report USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -dopo un avvio in calo appesantito dalla notizia dell' attacco missilistico su una base siriana da parte degli Stati Uniti Sul fronte economico, in focus il, preceduto dalla riunione dell'Eurogruppo. I 19 ministri si confrontano a Malta per cercare un'intesa sullo sblocco di una nuova tranche di aiuti per la Grecia . L'attenzione degli investitori resta concentrata anche sull'tra il presidente americano Donalde il suo omologo cinese Xi, oggi al secondo giorno.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,063 inL'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,02%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che porta a casa un guadagno dell'1,20%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 199 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,23%.discesa modesta per, che cede lo 0,44%. Poco mosso, +0,15%. Resistente, che sale di un frazionale 0,58%., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 20.305 punti.Buona la performance a Milano dei comparti(+0,75%),(+0,74%) e(+0,67%). Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-0,87%),(-0,66%) e(-0,55%).Tra lea grande capitalizzazione, denaro su, che registra un rialzo dell'1,58%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,13%.Nell'high tech torna in battuta, che cresce dell'1,12%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,58%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,28%.Tra i titoli a media capitalizzazione di Milano, le prese di profitto colpiscono(-0,19%) dopo un avvio tonico grazie all' accordo preliminare raggiunto per acquistare una quota in Stx France , dopo mesi di trattative.Sul listino completo, exploit di(+17,94%) premiata dal mercato per la cedola straordinaria in pagamento a maggio.