Commercio al dettaglio di nuovo al palo. Passati i saldi vendite giù

(Teleborsa) -, che era stata favorita dai saldi invernali, scattati anche prima dell'Epifania.Secondo gli ultimi dati Istat, a febbraio si è registrato un, considerate in valore, e dello 0,7% in volume.% in valore e del 2% in volume; le vendite di beni non alimentari, invece, restano sostanzialmente stabili con un aumento dello 0,1% in valore e una variazione nulla in volume.in valore e il 2,4% in volume. Per i prodotti alimentari si rileva una diminuzione dell’1,2% in valore e del 4,8% in volume. Le vendite di prodotti non alimentari sono in flessione dello 0,9% sia in valore sia in volume.Al di là delle oscillazioni mensili,, mentre il volume diminuisce dello 0,2%. Tali dinamiche sono interamente ascrivibili ai, mentre le vendite di beni non alimentari risultano invariate, nello stesso arco temporale, sia in valore che in volume., con flessioni rispettivamente dell’1% e dell’1,1%.