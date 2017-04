Debutto in rosso per Banca Farmafactoring, peggio del mercato

Banca Farmafactoring

(Teleborsa) - Debutto decisamente negativo a Piazza Affari per il gruppo attivo in Europa nella gestione e smobilizzo prosoluto dei crediti commerciali vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.Il titoloha avviato gli scambi a 4,70 euro, prezzo stabilito in sede di collocamento, (risultante dall' incontro di domanda ed offerta durante il collocamento ) e poi è sceso fino a toccare il minimo intraday a 4,51 euro.L'IPO in realtà aveva già dato risultati sotto le aspettative, in quanto il prezzo di collocamento (4,70 euro) era al minimo della forchetta proposta diper azione.rispetto al timido