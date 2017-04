Exploit di Italiaonline, il mercato premia la cedola straordinaria

Italiaonline

(Teleborsa) - Brilla, che passa di mano con un aumento del 17,43%.

A fare da assist è la notizia che all'assemblea degli azionisti, convocata per il 27 aprile, verrà proposta la distribuzione di una cedola lorda di 0,692 euro per azione.



Gli azionisti hanno richiesto di mettere in pagamento il dividendo straordinario in data 10 maggio 2017, con stacco cedola l’8 maggio 2017 e record date il 9 maggio 2017.





Tecnicamente, Italiaonline è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 3,335 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,039. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,631.







Le indicazioni non costituiscono invito al trading.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)