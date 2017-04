Facebook dichiara guerra alle "fake news"

(Teleborsa) - Da tempo nell'occhio della bufera,Da parecchio, infatti, le notizie false che girano sulle piattaforme social sono al centro del dibattito e le grandi aziende corrono ai ripari. O almeno ci provano.Lo ha ribadito anche Aine Kerr, manager global journalism partnerships di Facebook, durante un convegno al Festival del giornalismo di Perugia: "Abbiamo delle responsabilità per il modo in cui si usa il social, se consideriamo come è strutturata la nostra piattaforma, ma tutti insieme dobbiamo trovare soluzioni con un approccio creativo ed innovativo".- L'esponente del social network ha continuato sottolineando come siano allo studio nuovi strumenti per identificare i falsi domini e interrompere cosìche vanno a caccia di click.