Gruppo FS, accordo di cooperazione con Ministero dei Trasporti argentino

(Teleborsa) - Servizi di consulenza tecnica di ingegneria ferroviaria per l'avvio del progettos (, il programma di sviluppo del sistema ferroviario della città di. In particolare, supporto specialistico per elaborare le specifiche tecniche e funzionali per i bandi di gara. E' quanto prevede l'accordo fra, sottoscritto a Roma da, amministratore delegato e direttore generale di, e da, ministro dei Trasporti argentino., oltre alla creazione di nuovi collegamenti ferroviari, sarà realizzata l'integrazione, nell'area metropolitana, di tutte le linee ferroviarie che convergono nella Capitale argentina da Nord, Sud e Ovest del Paese. Il piano di interventi include anche la costruzione di un nodo centrale di interconnessione con le linee sotterranee e la realizzazione di nuove stazioni e centri di scambio.L’intesa - spiega- rafforza la cooperazione, in ambito ferroviario, avviata dai due Paesi nel settembre 2016 con l’accordo firmato a Berlino, nell'ambito della Fiera mondiale InnoTrans, dall'AD di FS Italiane e da Guillermo Fiad, Presidente di Ferrovie argentine. Accordo che prevede l'attuazione di progetti ferroviari di cooperazione, l’esecuzione di servizi di consulenza, l’implementazione di attività di formazione e la certificazione di componenti ferroviari., la società di ingegneria. Italferr è impegnata nel progetto Nuovo Sarmiento per l'ammodernamento di una linea ferroviaria (36 km, 16 in galleria) nell'area metropolitana di Buenos Aires. Opera strategica per la viabilità della Capitale.