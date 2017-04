Mercati deboli dopo raid USA su Siria

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, appesantite dai ribassi registrati dai listini asiatici , dopo la notizia dell' attacco missilistico su una base siriana da parte degli Stati Uniti Sul fronte economico, c'è, preceduto della riunione dell'Eurogruppo. I 19 ministri della zona euro si riuniranno a Malta per cercare un'intesa sullo sblocco di unaL'attenzione degli investitori resta concentrata anche sull'tra il presidente americano Donalde il suo omologo cinese XiL'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,064 in. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.263,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 52,44 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a 202 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,26%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,57%.è stabile, (-0,04%). Dimessa, con un modesto ribasso dello 0,37%., con ilche lima lo 0,34%.In buona evidenza a Milano i comparti(+0,67%) e(+0,43%). Nel listino, i settori(-1,42%),(-0,74%) e(-0,69%) sono tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, in luce, con un ampio progresso dell'1,05%.Tra i petroliferi, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,75%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,43%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,24%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,19%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,14%.di Milano,(+1,46%) grazie all' accordo preliminare raggiunto per acquistare una quota in Stx France , dopo mesi di trattative.