Stoccolma, il terrorismo torna a colpire l'Europa

(Teleborsa) -. Lo scenario dell'attacco, stavolta, è stata la tranquilla città diUn copione che si ripete e lascia sgomenti gli animi. Un lupo solitario alla guida di camion nelle prime ore del pomeriggio ha seminato il terrore nel centro della capitale svedese (strada della regina): la strada pedonale più famosa e frequentata della città.Il camion dopo la folle corsa si è schiantato contro le vetrine di un negozio in un centro commerciale. In un primo momento i media parlavano di cinque morti, ma la polizia spiega che al momento le vittime sono almeno tre. Otto i feriti. Il Premier svedese,non ha dubbi sul fatto che sia stato "un attacco terroristico".Ancora una volta è un mezzo pesante a seminare il terrore, come già accaduto a Nizza , a Berlino mentre a Londra a lanciarsi sulla folla è stata un'auto. Ora è caccia all'uomo.aveva inizialmente parlato dell'arresto di una persona, ma la polizia svedese smentisce. Ancora nessuno è stato arrestato per l'attentato.