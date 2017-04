Tokyo recupera sul finale. Vendite in Asia dopo attacco USA in Siria

(Teleborsa) - Finale debole per le principali borse asiatiche colpite dalle vendite dopo la notizia dell' attacco USA contro la Siria L'indiceha concluso le contrattazioni in rialzo dello 0,36% a 18.664,63 punti mentre il più ampio Topix ha guadagnato lo 0,65% a 1.489,77 punti.Tra le piazze cinesi, positive+0,36% e+0,40%.La borsa diha terminato in calo dello 0,20% edello 0,25%.Deboli anche le altre borse che chiuderanno più tardi:cede lo 0,61%,perde lo 0,62% seguita dache arretra dello 0,26%. Giù anchecon un calo frazionale dello 0,47% e-0,12%. Sottotono-0,10% e-0,12%.