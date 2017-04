Airbus A350-1000: completata in Spagna la campagna di test sulle emissioni acustiche

Airbus,

(Teleborsa) -. L’entrata in servizio dell’aeromobile è prevista entro la fine dell’anno.L’aeromobile e le strutture per leMotori di ultima generazione Rolls-Royce, che uniti alle più recenti tecnologie aerodinamiche, permettono all’A350-1000 di avere un’emissione di rumore ridotta.. Come la versione sorella, l’A350-900, in servizio presso 11 operatori nel mondo, sarà un buon vicino di casa per le comunità che si trovano intorno agli aeroporti.nella campagna per l'omologazione del velivolo che sta procedendo come previsto.L’A350-1000 è l’ultimo membro della Famiglia di widebody di Airbus e,, a cui aggiunge la maggiore dimensione, e che si adatta perfettamente alle esigenze dei clienti per alcune rotte di lungo raggio di maggiore traffico.