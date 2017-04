L'attentatore di Stoccolma è un uzbeko di 39 anni. Arrestato ieri sera dalla polizia

(Teleborsa) -. Ultimo bilancio della strage, 4 morti e 15 feriti, tra cui sembra 2 bambini. Nel frattempo, in 9 sono stati dimessi dall'ospedale. I ricoverati rimangono 6. Uno, un bambino, si troverebbe in gravi condizioni.si tratterebbe appunto di un uzbeko di 39 anni, padre di quattro figli, simpatizzante dello Stato islamico. È stato catturato ieri sera a Märsta, una piccola città a 40 chilometri a nord di Stoccolma.La Procura di Stoccolmadi camion nelle prime ore del pomeriggio di venerdì ha seminato il terrore nel centro della capitale svedese travolgendo volutamente i passanti.(strada della regina): la strada pedonale più famosa e frequentata della città.Il Premier svedese,non ha subito avuto dubbi sul fatto che sia fosse trattato di "un attacco terroristico". Ancora una volta è stato un mezzo pesante a seminare il terrore, come già accaduto a Nizza , a Berlino mentre a Londra a lanciarsi sulla folla è stata un'auto. Ora è caccia all'uomo.aveva inizialmente parlato dell'arresto di una persona, ma la polizia svedese prima avevo smentito successivamente confermato un fermo. Poi, in serata, la notizia dell'arresto diMentre l'identità dell'attentatore non era ancora stata resa nota, era stata fatta circolarea una foto di vittime dell'attacco alla maratona di Boston nel 2013.