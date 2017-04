Blue Engineering di Rivoli rende più veloci i treni merci cinesi e Pechino l'acquisice

(Teleborsa) -Una prima felice collaborazione i cinesi diche in breve si è trasformata in "intesa" convincendo il colosso asiatico, il più grande costruttore al mondo di materiale rotabile con un fatturato stimato in 27 miliardi di euro,, dai treni ad alta velocità a quelli del trasporto regionale, dalle metropolitane ai tram. Il "giro di affari" di Blue Engineering nel 2016 è stato di 12 milioni di euro.Il valore dell'operazioneCosì come raddoppieranno i dipendenti, che dalleattualmente in forza che nell'arco di quattro anni dovrebbero. L'obiettivo è infatti quello di sviluppare in Piemonte un polo tecnologico della mobilità proprio a partire dal settore ferroviario, abbracciando auto e aerospazio. Riconoscendo infatti leNel dettaglio l'operazione vede l'ingresso in Blue Engineering diPer ora non si parla di produzione in Italia, anche se l'ipotesi non è da escludere, alla luce dei colloqui in atto tra i due Paesi, pur considerando "una dettagliata analisi dei costi di produzione".Tra i diversi dossier, caratteristica che permette al nostro territorio diAuspico che la presenza di queste aziende possa fornire un ulteriore decisivo impulso alla nostra competitività, contribuendo ad un autentico upgrade della nostra struttura produttiva e del territorio".