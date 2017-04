Draghi: "2016 anno difficile ma l'economia ha mostrato segnali di progresso"

(Teleborsa) - L'anno che è appena passato è stato "per molti versi difficile" ma è stato anche caratterizzato da segni di progresso dell'economia. Anche se l'anno è iniziato avvolto nell'incertezza economica, si è concluso con un'economia che si mostra più solida fin dall'inizio della crisi". A parlare il Presidente della BCE,, nell'introduzione delpresentato oggi al Parlamento Europeo.Il numero uno della BCE ha sottolineato che nel 2016 si è dovuto affrontare lo scoglio dell'incertezza politica, che, l'anno scorso è aumentata."Abbiamo assistito ad una serie di eventi geopolitici che segneranno il nostro percorso negli anni a venire. E l'incertezza politica - ha aggiunto- è destinata proseguire nel 2017. Ma restiamo fiduciosi sul fatto che la ripresa economica, sostenuta dalla nostra linea monetaria, proseguirà. La BCE ha un chiaro mandato che è quello di garantire la stabilità dei prezzi. Questo ci ha guidato efficacemente nel 2016 continuerà a farlo quest'anno.i ha ribadito, come ha fatto più volte che "il Consiglio direttivo è determinato ad usare tutti gli strumenti all'interno del suo mandato per realizzare il suo obiettivo".