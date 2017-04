Enel acquista altre quote di due partecipate rumene

Enel

(Teleborsa) -comunica che la società interamente controllata Enel Investment Holding B.V. ha finalizzato oggi l’acquisto del 13,6% circa del capitale di E-Distributie Muntenia S.A. (EDM) ed Enel Energie Muntenia S.A. (EEM) da SAPE S.A., holding pubblica rumena che detiene le partecipazioni statali, per un corrispettivo complessivo di circa 400 milioni di euro.A seguito dell’operazione, EIH ha aumentato la propria partecipazione in EDM ed EEM a circa il 78% del relativo capitale sociale, rispetto al 64,4% detenuto in precedenza.L’acquisto da parte di EIH dell’ulteriore 13,6% circa del capitale di EDM e EEM consegue all’esercizio da parte di SAPE, nel novembre 2012, di una put option. Con l’esercizio di tale put option, SAPE aveva chiesto un corrispettivo pari a circa 520 milioni di euro, il cui ammontare era stato contestato da EIH.A seguito del mancato raggiungimento di un accordo sul corrispettivo di tali partecipazioni, nel 2014 SAPE aveva avviato un arbitrato presso la Camera di Commercio Internazionale di Parigi, che si è concluso con la fissazione di un prezzo di circa 400 milioni di euro.Ai fini contabili, il corrispettivo fissato dal Tribunale Arbitrale per il 13,6% circa del capitale di EDM e EEM è inferiore all’ammontare finora iscritto a tale riguardo nel bilancio consolidato del Gruppo Enel, pari a 448 milioni di euro. Si segnala, inoltre, che trattandosi di una business combination relativa a una acquisizione effettuata nel 2008, tale operazione non genera effetti sul conto economico consolidato, mentre determina un incremento di importo dell’indebitamento finanziario netto consolidato pari ai 400 milioni di euro precedentemente citati.L’operazione sopra indicata è coerente con il driver del Piano Strategico 2017-2019 rappresentato dal programma di gestione attiva del portafoglio, che prevede la destinazione di circa 2 miliardi di euro ad operazioni relative all’acquisizione di partecipazioni di minoranza (oltre che all’eventuale acquisto di azioni proprie). Il corrispettivo fissato dal Tribunale Arbitrale per il 13,6% circa del capitale di EDM e EEMùrisulta inoltre coerente con le proiezioni contenute nel medesimo Piano Strategico 2017-2019 circal’evoluzione dell’indebitamento finanziario netto consolidato.