FMI: "tecnologia e globalizzazione non aiutano i redditi"

(Teleborsa) - "Dopo essere rimasta ampiamente stabile per decenni, la quota di reddito nazionale percepita dai lavoratori nelle economie avanzate ha iniziato la fase di declino a partire dagli anni '80 del secolo scorso e raggiungendo il livello più basso nel momento della crisi globale tra il 2008 e il 2009. Da allora non vi è stato alcun recupero materialmente da allora", lo scrive ilil rapporto semestrale sull'economia globale pubblicato dall'organizzazione con sede a Washington. "Questa tendenza- spiega ilè stata stata causata dai rapidi progressi della tecnologia e dall'integrazione globale".Nelle economie avanzate, prosegue infatti il"circa metà del declino della perdita di quote di reddito da lavoro può essere ricondotta all'impatto della tecnologia. Questa riduzione è stata determinato dalla combinazione di rapidi progressi nelle tecnologie di informazione e comunicazione con l'elevata quota di occupazioni che possono essere facilmente automatizzate". E anche la globalizzazione ha avuto un ruolo importante, che sia l'apertura del commercio internazionale o la creazione di catene di valore aggiunto globali o l'apertura agli investimenti diretti esteri.La ricetta che illancia ai Paesi è quella di intervenire su questa dinamica. In quest'ottica l'istituzione guidata daraccomanda misure diverse a ogni Paese.