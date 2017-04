Fusione di AVIO in SPACE2: SPACE2 diventa AVIO e rettifica il prezzo dei titoli

(Teleborsa) - SPACE2 (ISIN: IT0005119810) rettifica il prezzo delle azioni, a seguito dell'operazione di fusione con AVIO e cambia denominazione in AVIO, a partire da lunedì 10 aprile.Sui prezzi, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari a 0,94369369, per l'assegnazione di n.1 warrant SPACE2 ogni n. 4 azioni ordinarie SPACE2 possedute.Prezzo di riferimento rettificato: 12,5700Prezzo last rettificato: 12,5700Prezzo ufficiale rettificato: 12,6292Vedi anche: i coefficienti di rettifica del 2017