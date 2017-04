Mediolanum chiude marzo con una raccolta positiva

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -ha chiuso il mese di marzo con una raccolta netta complessiva di 452 milioni di euro, che porta a 1.207 milioni il totale da inizio anno.In particolare, la raccolta in fondi e gestioni si è attestata in marzo a 498 milioni, portando a 1.153 milioni il totale da inizio anno (+57% rispetto al primo trimestre 2016)."Il mese di marzo ha confermato l'ottimo inizio d'anno per quanto riguarda la raccolta in fondi e gestioni", ha dichiarato l'AD Massimo Doris, aggiungendo "date queste premesse non posso che riporre grandi aspettative in termini di raccolta per questo 2017".